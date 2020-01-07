В Одесской области при пожаре погибли два человека

6 января в с.Сафьяны, которое находится на территории Измаильского района, произошел пожар.

Как стало известно, информация о возгорании в одном из частных домов, расположенных на ул.Ярослава Мудрого, поступила на горячую линию службы спасения в вечернее время.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что огонь охватил домашнее имущество на площади, равной 18 кв. м. Из-за быстрого распространения пламени, вскоре огнем было охвачено уже 85 кв.м.

К сожалению, на месте пожара обнаружили тело погибшей хозяйки дома 74 лет, а позже тело ее сына 46 лет.

Теперь проводят расследование для установления причины возгорания и размеров ущерба.

od-news.com

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