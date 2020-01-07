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В Одессе весело проходит «Рождество на Дерибасовской»

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В Одессе весело проходит "Рождество на Дерибасовской"В Одессе 7 января стартовал уже 8-й по счету, ставший традиционным фольклорный фестиваль "Рождество на Дерибасовской".

Веселый, яркий, музыкальный фестиваль проходит в центре Одессы возле ротонды в Городском саду.

На этот раз участие принимают свыше 10-ти танцевальных и вокальных коллективов.

Начался веселый рождественский фест с исполнения песни "Под Новый год" одними из самых юных участников - 12-летнего Богдана Гончаренко и 10-летней Анны Щендрик.

Рядом проходит и рождественская ярмарка, на которой все желающие могут приобрести товары от народных умельцев. Также, бесплатно угощают вкусной сладкой рождественской кутьёй.

Гости торжества могут принять участие и в конкурсе колядок.

Фото: Одесса.Онлайн; odessit.ua

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