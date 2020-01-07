В Одессе весело проходит «Рождество на Дерибасовской»
В Одессе 7 января стартовал уже 8-й по счету, ставший традиционным фольклорный фестиваль "Рождество на Дерибасовской".
Веселый, яркий, музыкальный фестиваль проходит в центре Одессы возле ротонды в Городском саду.
На этот раз участие принимают свыше 10-ти танцевальных и вокальных коллективов.
Начался веселый рождественский фест с исполнения песни "Под Новый год" одними из самых юных участников - 12-летнего Богдана Гончаренко и 10-летней Анны Щендрик.
Рядом проходит и рождественская ярмарка, на которой все желающие могут приобрести товары от народных умельцев. Также, бесплатно угощают вкусной сладкой рождественской кутьёй.
Гости торжества могут принять участие и в конкурсе колядок.
Фото: Одесса.Онлайн; odessit.ua
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