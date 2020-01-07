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В Одессе в жилом помещении раздался взрыв гранаты: подробности

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В Одессе в жилом помещении раздался взрыв гранатыВ Малиновском районе города Одессы в одном из зданий общежития произошел серьезный конфликт, в результате которого пострадали местные жители.

Как стало известно, три жителя выпивали на кухне. К ним в какой-то момент присоединился ещё один знакомый, с которым периодически возникали различные конфликты.

Данный случай не стал исключением. Во время застолья произошла ссора, и гость покинул компанию. Однако, очень скоро он вернулся, неся в руках гранату. Он её бросил на кухню, закрыл за собой дверь и покинул территорию. В результате раздавшегося взрыва все трое людей получили ранения различной степени тяжести и с многочисленными травмами их доставили в больницу.

На месте инцидента работали правоохранители и кинологи.

Полиция ищет преступника, совершившего данное преступление.

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