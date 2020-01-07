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В Одессе фейерверк с дефектом мог привести к трагедии (видео)

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В Одессе фейерверк с дефектом мог привести к трагедии (видео)В Одессе бракованный фейерверк едва не стал губительным для горожан.

Об инциденте стало известно из одесского паблика xydessa.com.

Местные жители приобрели дорогой фейерверк для того, чтобы грандиозно отметить встречу Нового года.

Но как стало известно из опубликованной в паблике видеозаписи, пиротехническое изделие имело дефект. Залпы стали разлетаться в разные стороны, в том числе метя в окна жилых домов и в автомобили, припаркованные не так уж далеко от случившегося.

Известно, что данное происшествие случилось в центре Одессы на Соборной площади.

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