В Одессе автомобиль нырнул в канаву с водой (фото)

В Одессе в районе нефтеперерабатывающего завода, на Шкодовой горе, автомобиль угодил в канаву, где находилась вода.

Как заявили свидетели данного инцидента, водитель иномарки не смог справиться с управлением своего транспортного средства, в результате чего попал в канаву, наполненную водой.

Об этом сообщили в социальных сетях в группе Xydessa, показав соответствующую фотографию, подписав её следующим образом: "Видимо, кто-то решил измерить глубину своим авто и нырнул..."

Известно, к месту ЧП выехали патрульные. Информация о пострадавших не сообщается.

od-news.com

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