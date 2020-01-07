В частных секторах Одессы будут стоять индивидуальные мусорные баки

Начиная с 1 февраля 2020 г. возле домов в частных секторах планируют установить индивидуальные мусорные баки.

Как отметил директор городского хозяйства Одесского горсовета Д.Жеман, при этом тариф за вызов мусора для этих абонентов не изменится. После этого планируют установить возле специальных баков площадки, предназначенные для крупногабаритного мусора.

Для оптимизации работы по вывозу мусора, мусороуборочные компании за свой счет начали разрабатывать санитарную карту нашего города. В ней будут учтены такие нюансы как количество населения, расположение торговых точек и прочие нюансы. Это необходимо для того, чтобы определить местоположение контейнеров и количество их опорожнения за день или в неделю.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...