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Стало известно, как себя чувствуют одесситы, пострадавшие от взрыва гранаты

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Стало известно, как себя чуввствуют одесситы, пострадавшие от взрыва гранатыВ Одессе медики рассказали о самочувствии трех мужчин, пострадавших от взрыва гранаты, которую в них кинул знакомый во время ссоры на кухне общежития в Малиновском районе.

У парней осколочные ранения спины и нижних конечностей.

Их доставили в городскую больницу №10. Там им смогли оказать медицинскую помощь, после чего отпустили.

Дежурный врач больницы сообщила о том, что пострадавших доставили в приемное отделение 7 января в 4 часа утра.

У парней оказались множественные осколочные ранения, но все травмы легкой степени тяжести. Раны были обработаны. В госпитализации пострадавшие не нуждались, поэтому они будут проходить лечение амбулаторно.

По материалам: Одесса.Онлайн

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