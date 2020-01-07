Стало известно, как себя чувствуют одесситы, пострадавшие от взрыва гранаты

В Одессе медики рассказали о самочувствии трех мужчин, пострадавших от взрыва гранаты, которую в них кинул знакомый во время ссоры на кухне общежития в Малиновском районе.

У парней осколочные ранения спины и нижних конечностей.

Их доставили в городскую больницу №10. Там им смогли оказать медицинскую помощь, после чего отпустили.

Дежурный врач больницы сообщила о том, что пострадавших доставили в приемное отделение 7 января в 4 часа утра.

У парней оказались множественные осколочные ранения, но все травмы легкой степени тяжести. Раны были обработаны. В госпитализации пострадавшие не нуждались, поэтому они будут проходить лечение амбулаторно.

По материалам: Одесса.Онлайн

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...