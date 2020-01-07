Стало известно, как себя чувствуют одесситы, пострадавшие от взрыва гранаты
В Одессе медики рассказали о самочувствии трех мужчин, пострадавших от взрыва гранаты, которую в них кинул знакомый во время ссоры на кухне общежития в Малиновском районе.
У парней осколочные ранения спины и нижних конечностей.
Их доставили в городскую больницу №10. Там им смогли оказать медицинскую помощь, после чего отпустили.
Дежурный врач больницы сообщила о том, что пострадавших доставили в приемное отделение 7 января в 4 часа утра.
У парней оказались множественные осколочные ранения, но все травмы легкой степени тяжести. Раны были обработаны. В госпитализации пострадавшие не нуждались, поэтому они будут проходить лечение амбулаторно.
По материалам: Одесса.Онлайн
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