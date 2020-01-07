Сколько готова платить за охрану Одесская прокуратура

Сейчас Одесская прокуратура ищет охранную фирму, которая возьмет на себя защиту всех её семи зданий, расположенных в Одессе.

Во всех зданиях, кроме того, которое находится на ул.Пушкинской, планируют установить один пост охраны, где будет дежурить один человек. В свою очередь в главном здании охраной будут заниматься два человека, обеспечивая круглосуточный присмотр за безопасностью и порядком.

К кандидатам будут предъявлены следующие требования: их возраст не должен превышать 40 лет, они должны быть в отличной физической форме, если служили в ВСУ или прочих военных формированиях, это будет несомненным плюсом. У охранников должны быть в наличии бронежилеты, газовые баллончики, резиновые дубинки и форма.

В их обязанности будет входить пропуск сотрудников прокуратуры и проверка удостоверений, а также контроль над сигнализациями. При возникновении любых внештатных ситуаций охранники должны сразу вызвать на место группу быстрого реагирования.

В прошлом году победители аукциона получали за такую работу 3093708 грн., в этот раз победителя определят после 21 января.

od-news.com

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