Школа в Одесской области стала одной из лучших в Украине
Общеобразовательная школа, которая находится в с.Бритовка Белгород-Днестровского района, является одним из самых больших и современных зданий.
Согласно результатам конкурса на лучшее оформление территории, проведенного среди учебных заведений нашей страны, она заняла почетное третье место в рейтинге.
Как стало известно, перед началом конкурса сами школьники под руководством педагогов активно занимались оформлением пришкольной территории. Благодаря заботе и уходу за растениями, двор просто утонул в зелени, и радует взгляд обилием цветов. Также украсили классы и стены помещений этого здания.
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