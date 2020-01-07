Одесский дворик обокрали сразу же после его благоустройства

В одесском дворике побывали вандалы, которые оставили его без зеленых насаждений, не так давно там появившихся.

Одесский дворик на ул. Пушкинской, 57, благоустроили совсем недавно.

Там была обновлена дренажная система, горловина колодцев, капитально было отремонтировано дворовое покрытие. После чего поставили урны для мусора, и внутренний двор украсили большими вазами с цветами. Установили и вазы с декоративными кустами.

Однако, после всех этих трудов, выполненных коммунальной службой города, практически все новшества были со двора похищены.

Об этом стало известно от инспекторов Общественного надзора, работающего под контроле департамента ЖКХ Одесского горсовета.

В Facebook попали фотоснимки, на которых видно, что растения были выкорчеваны вместе с землей. Вандалы оставили лишь пустые клумбы, которые стали наполняться окурками и бутылками.

od-news.com

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