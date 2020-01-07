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Одесские военнослужащие, находящиеся на передовой, отпраздновали Рождество

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Одесские военнослужащие, находящиеся на передовой, отпраздновали Рождество1Военнослужащие из одесской 28-й бригады, находясь на передовой на фронте, празднуют Рождество Христово на востоке Украины.

Пресс-служба 28-й Отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода передает слова поздравлений от наших защитников, находящихся сейчас в суровых условиях фронта: "Говорят, что если сильно и искренне пожелать чего-то доброго в Рождество - мечта обязательно сбудется.

Мы мечтаем о том, чтобы каждый украинец в Святой вечер ощущал тепло и безопасность. Чтобы друг от друга нас не могла отделить ни война, ни стихийное бедствие.

Чтобы каждый ребенок в объятиях родителей ощущал себя защищено, и ни один человек не был сегодня одинок.

Именно для этого мы в который раз празднуем Рождество не дома.

И именно поэтому мы боремся. Чтобы любовь, свет и добро были в могущественной, мирной и независимой Украине! С Рождеством Христовым, страна!"

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