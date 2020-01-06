В спальном районе Одессы ликвидирован незаконно работающий «ЛотоМаркет»

В Одессе был обнаружен и закрыт очередной "Лотомаркет", который несмотря на существующие запреты, продолжал работать. Он находился на ул. Левитана.

занимаясь обысками в помещении, правоохранители обнаружили 27 столов, 20 системных блоков, 26 мониторов, 7 жестких дисков.

На момент проведения следственных мероприятий, в "Лотомаркете" находились посетители. Это означало, что несмотря на запрет Кабинета Министров касательно закрытия игорных заведений, данный "лотомаркет" продолжал незаконно работать.

od-news.com

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