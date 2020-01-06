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В Одессе волонтеры посетили военных, которые сейчас находятся на лечении в госпитале

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В Одессе волонтеры посетили военных, которые сейчас находятся на лечении в госпиталеНавряд ли кто-то может найти какой-то позитив в стенах больницы, особенно когда Свят вечер приходится проводить не с родными за праздничным столом, а на больничной койке.

Однако, волонтеры Военно-медицинского клинического центра Южного региона сделали всё, что от них зависит, чтобы подарить военным настоящий праздник.

Ими были подготовлены угощения и подарки. Для поднятия настроения, они одели яркие костюмы, стихами, песнями, колядками поздравили наших защитников.

Каждый получил подарок и вкусную карамельную ёлочку.

Веселые снеговики, неутомимый Карлсон, чертята и ангелочки, которые заполняли больничные палаты, вызвали бурю эмоций у военных, проходящих в Одесском госпитале лечение.

Как отметила волонтер Виктория Пастерначенко: "Очень приятно, что в этом году многие одесситы пришли поздравить наших ребят в госпиталь. Приносили сладости, выпечку, передавали деньги, просили военных беречь себя. Мы по доброй традиции, сложившейся со времени военного конфликта, переодевшись в смешные костюмы, поздравили наших военных".

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