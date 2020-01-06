В Одессе спасатели просят родителей не забывать в праздничные дни о детях
В Одессе служба спасения убедительно просит взрослых в праздничные дни не забывать о детях. Порой, из-за отсутствия элементарного родительского надзора, ребенок может серьезно покалечиться или даже погибнуть.
Порой, оставленные без внимания взрослых дети подвергаются опасным ситуациям.
В связи с этим ГСЧС в Одесской области напоминает взрослым о следующих моментах:
- оставляя детей дома одних, важно удостовериться, что все электроприборы, а также газовое оборудование находятся в исправном состоянии. Спички лучше убрать, как можно дальше;
- не разрешать детям играть с электрогирляндами;
- научить в случае опасности набирать номер "101";
- нельзя оставлять дома ребенка одного, если он не научен самостоятельности и не может решать те вопросы, которые могут возникнуть во время отсутствия взрослых;
- важно воспитать в детях сознательное отношение к правилам безопасности жизнедеятельности человека.