В Одессе спасатели просят родителей не забывать в праздничные дни о детях

В Одессе служба спасения убедительно просит взрослых в праздничные дни не забывать о детях. Порой, из-за отсутствия элементарного родительского надзора, ребенок может серьезно покалечиться или даже погибнуть.

Порой, оставленные без внимания взрослых дети подвергаются опасным ситуациям.

В связи с этим ГСЧС в Одесской области напоминает взрослым о следующих моментах:

- оставляя детей дома одних, важно удостовериться, что все электроприборы, а также газовое оборудование находятся в исправном состоянии. Спички лучше убрать, как можно дальше;

- не разрешать детям играть с электрогирляндами;

- научить в случае опасности набирать номер "101";

- нельзя оставлять дома ребенка одного, если он не научен самостоятельности и не может решать те вопросы, которые могут возникнуть во время отсутствия взрослых;

- важно воспитать в детях сознательное отношение к правилам безопасности жизнедеятельности человека.

od-news.com

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