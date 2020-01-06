В Одессе проходит фестиваль «Рождественское чудо»

В Одессе в парке им. Шевченко 5-6 января проходит рождественский фестиваль. Гостей фестиваля ждут конкурсы, викторины, сладкие подарки.

Принять участие в этом веселом праздничном мероприятии могут все желающие дети и взрослые.

Ведущий на этом веселье - Дед Мороз. Собравшиеся зрители вот уже второй день имеют возможность водить хороводы, их учат наряжать елку, звучат загадки о зимних праздниках, активно веселят.

Все игры происходят на воздухе, даря много впечатлений и пользы.

Одесситы ещё могут успеть на этот настоящий праздник веселья и игр. Действо проходит на знаменитой сцене "Ракушка". Здесь есть елка, Дед Мороз, клоуны, аниматоры, ярмарка, фуд-корты, а кроме того, взрослые могут угостить себя горячим глинтвейном.

Фото: Одесская Жизнь

od-news.com

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