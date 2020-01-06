В Одессе муж ответит за домашнее насилие, проявленное против супруги

В Одессе Суворовский районный суд принял решение оштрафовать местного жителя за то, что тот проявил агрессию по отношению к своей супруге.

Стало известно о том, что инцидент в одесской семье произошел 22 декабря 2019 г. около 23:40.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять, унижать свою жену, после чего позволил себе применить по отношению к женщине физическую силу. Он ударил её ногой в голову.

Подчеркивается, что это уже не первый случай, когда в семье происходит домашнее насилие.

На тирана составлен административный протокол. Суворовский райсуд Одессы оштрафовал его на 340 гривен, а также ему придется выплатить судебный сбор в размере 384 гривны.

od-news.com

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