В Одессе ближе к Рождеству усиливают меры безопасности

В Одессе спасатели и правоохранители в рождественские праздники приступили к работе в усиленном режиме.

Уже с 4 января спасатели начали обеспечивать необходимые меры безопасности в Одессе горожанам, планируя работать в усиленном режиме вплоть до 8 января.

На Рождество сотрудники ГСЧС в Одесской области усилят меры безопасности, так как это связано с увеличением пожароопасности в праздничный период, особенно в Свят вечер - с 6 на 7 января.

Отмечается, что в такие дни люди довольно часто пренебрегают самыми элементарными правилами пожарной безопасности.

od-news.com

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