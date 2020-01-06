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Цеха «Краяна» в Одессе решили спасти одесские предприниматели

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КраянВ Одессе появился шанс на спасение у вагоноремонтных мастерских Унгерна-Штернберга.

Ресторатору Алексу Куперу принадлежит идея выкупа исторических цехов завода "Краян", которые были выставлены на продажу за 195 тысяч долларов.

В социальной сети Facebook появился призыв предпринимателя выкупить данное строение, чтобы затем его продать тому, кто пожелает "создать там крутое пространство. Готов 10% от суммы дать! Камон! 30-50 человек по пару косарей!", - написал Алекс Купер.

Уже через три часа необходимая сумма была собрана.

На сайте АН "Атланта", которое выставило здание на продажу, разработана предпроектная документация на реконструкцию цехов в административное 4-хэтажное здание, общая площадь которого составила 17350 кв.м.

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