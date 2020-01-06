С торговцами ёлок в Одессе будут подписывать договоры на уборку
В Одессе с учетом печального опыта текущего года, когда продавцы хвойных деревьев после себя оставили неубранные территории, муниципалитет решил пересмотреть условия.
Торговцев елками и соснами обяжут подписывать договоры на уборку территорий. Этот документ будет выдаваться вместе с разрешением на продажу и договорами на аренду покрытия, о чем стало известно от Дмитрия Жемана, руководителя городского департамента ЖКХ.
По словам Дмитрия, этот договор необходим для того, чтобы можно было рассчитать технический, а также материальный ресурс для уборки деревьев, которые не были проданы.
В этом году брошенные елки на утро 1 января убирали 500 сотрудников коммунальных служб города. Задействовано около 30 единиц спецтехники.
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