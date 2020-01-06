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С торговцами ёлок в Одессе будут подписывать договоры на уборку

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С торговцами ёлок в Одессе будут подписывать договора на уборкуВ Одессе с учетом печального опыта текущего года, когда продавцы хвойных деревьев после себя оставили неубранные территории, муниципалитет решил пересмотреть условия.

Торговцев елками и соснами обяжут подписывать договоры на уборку территорий. Этот документ будет выдаваться вместе с разрешением на продажу и договорами на аренду покрытия, о чем стало известно от Дмитрия Жемана, руководителя городского департамента ЖКХ.

По словам Дмитрия, этот договор необходим для того, чтобы можно было рассчитать технический, а также материальный ресурс для уборки деревьев, которые не были проданы.

В этом году брошенные елки на утро 1 января убирали 500 сотрудников коммунальных служб города. Задействовано около 30 единиц спецтехники.

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