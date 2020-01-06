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Под Одессой появится солнечная электростанция, расположенная на полигоне бытовых отходов

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Под Одессой появится солнечная электростанция, расположенная на полигоне бытовых отходовВ Одесской области на месте свалки вблизи Болграда уже приступили к строительству солнечной электростанцию.

Недалеко от Болграда горсовет выделил участок земли размером 10 га. К этому времени уже есть ограждение, проложены кабели, монтируется металлоконструкция, на которую закрепят фотоэлементы.

Ещё в конце 2016 года Болградским городским советом этот участок земли был выделен в районе полигона твердых бытовых отходов на строительство солнечной электростанции.

Компания застройщик планирует вложить в строительство Болградской СЭС около 5 млн долларов.

По материалам: bessarabia.in.ua

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