Под Одессой появится солнечная электростанция, расположенная на полигоне бытовых отходов

В Одесской области на месте свалки вблизи Болграда уже приступили к строительству солнечной электростанцию.

Недалеко от Болграда горсовет выделил участок земли размером 10 га. К этому времени уже есть ограждение, проложены кабели, монтируется металлоконструкция, на которую закрепят фотоэлементы.

Ещё в конце 2016 года Болградским городским советом этот участок земли был выделен в районе полигона твердых бытовых отходов на строительство солнечной электростанции.

Компания застройщик планирует вложить в строительство Болградской СЭС около 5 млн долларов.

По материалам: bessarabia.in.ua

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...