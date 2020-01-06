Одесситам из-за увеличения страхового стажа придется позже уходить на пенсию

В Украине с 1 января 2020 года в силу вступили новые требования, касающиеся выхода на пенсию.

С изменением трудового стажа, который нужен для получения выплат из Пенсионного фонда, придется работать гораздо дольше.

Теперь пенсию смогут получать только те, кто официально работал не менее 27 лет. К слову, в прошлом году, для выхода на пенсию, требовался страховой стаж - 26 лет.

Сейчас же, если у предполагаемого человека, выходящего на пенсию, не хватает рабочих лет, то претендовать на пенсионные выплаты он сможет только достигнув 63 или 65 лет, но никак не в 60-летнем возрасте.

od-news.com

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