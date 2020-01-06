Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Несмотря на запрет, бизнес с животными в центре Одессы продолжается

seo 0 Comment , , , ,

Несмотря на запрет, бизнес с животными в центре Одессы продолжаетсяВ Одессе прямо возле памятника Дюку де Ришелье продолжают эксплуатировать животных, о чем стало известно от неравнодушного одессита.

В воскресенье 5 января к достопримечательности в Одессе местный житель вызвал правоохранителей, чтобы они лично смогли убедиться в том, что происходит эксплуатация животных.

На Потемкинской лестнице, как ни в чем не бывало, ходили фотографы, предлагая желающим сфотографироваться с обезьянами. Напомним, в Одессе действует распоряжение городского головы, требующее убрать фотографов с животными из центра города.

Как написали в ГО "Зеленый лист": "5 января 2020 г. одессит Александр вызвал полицию на Приморский бульвар, где трое мужчин предлагали услуги по фотографированию с двумя обезьянками".

Подчеркивается, что животные находились в заторможенном состоянии, вполне вероятно, что под действием седативных препаратов.

Известно, что полиция на подобные вызовы выезжает не охотно. "Зеленый лист" собирается обратиться в Горсовет и ГУ НП в Одесской области с жалобой на бездействие служб, закрывающих глаза на происходящее в Одессе.

Это будет интересно:

В центре Одессы продолжают издеваться над несчастными лошадьмиВ центре Одессы продолжают издеваться над несчастными лошадьми В центре Одессы змея заползла во внедорожникВ центре Одессы змея заползла во внедорожник В Одессе несмотря на запрет, цирк эксплуатирует животных: горожан зовут на акцию протестаВ Одессе несмотря на запрет, цирк эксплуатирует животных: горожан зовут на акцию протеста ДТП в центре Одессы: пострадал человекДТП в центре Одессы: пострадал человек В некоторых районах Одессы воздух очень грязныйВ некоторых районах Одессы воздух очень грязный
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE