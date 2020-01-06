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Не поторопилась, поэтому погибла: под Одессой задержан убийца

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Не поторопилась, поэтому погибла: под Одессой задержан убийцаВ Одесской области мужчина пришел к соседке, чтобы поздравить её с новогодними праздниками.

Однако, соседка долго не открывала и у него сдали нервы.

В Любашевском районе был задержан 21-летний парень, зарезавший 44-летнюю женщину.

Правоохранители выяснили, что трагедия произошла в ночь на 5 января в одном из сел Любашевского района. Женщина получила удар ножом в область живота, за то, что не сразу открыла дверь гостю.

Пострадавшая умерла от потери крови, уже будучи в больнице.

Своей вины к преступлению парень не отрицал.

Досудебное расследование продолжается.

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