Не поторопилась, поэтому погибла: под Одессой задержан убийца

В Одесской области мужчина пришел к соседке, чтобы поздравить её с новогодними праздниками.

Однако, соседка долго не открывала и у него сдали нервы.

В Любашевском районе был задержан 21-летний парень, зарезавший 44-летнюю женщину.

Правоохранители выяснили, что трагедия произошла в ночь на 5 января в одном из сел Любашевского района. Женщина получила удар ножом в область живота, за то, что не сразу открыла дверь гостю.

Пострадавшая умерла от потери крови, уже будучи в больнице.

Своей вины к преступлению парень не отрицал.

Досудебное расследование продолжается.

od-news.com

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