В спальном районе Одессы открыли стрельбу из окон многоэтажного дома

В Одессе на Таирова открыли стрельбу из окна многоэтажного дома на ул. Левитана.

Об этом сообщила в полицию местная жительница. Она заявила, что стрельбу устроили ее соседи.

На место были направлены инспекторы полиции, которые обнаружили несколько гильз и направили их на экспертизу.

Сообщение о стрельбе поступило 4 января около 21 часа.

"Стреляли из автомата... Очередь раздалась из квартиры на 6-м этаже дома №118, где живут семьи пограничников", - сообщили очевидцы.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о незаконном обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (согл. ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Обстоятельства происшествия, а также причастные к нему лица устанавливаются.

od-news.com

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