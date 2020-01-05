В спальном районе Одессы открыли стрельбу из окон многоэтажного дома
В Одессе на Таирова открыли стрельбу из окна многоэтажного дома на ул. Левитана.
Об этом сообщила в полицию местная жительница. Она заявила, что стрельбу устроили ее соседи.
На место были направлены инспекторы полиции, которые обнаружили несколько гильз и направили их на экспертизу.
Сообщение о стрельбе поступило 4 января около 21 часа.
"Стреляли из автомата... Очередь раздалась из квартиры на 6-м этаже дома №118, где живут семьи пограничников", - сообщили очевидцы.
В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о незаконном обращении с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (согл. ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Обстоятельства происшествия, а также причастные к нему лица устанавливаются.
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