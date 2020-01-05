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В Одесской области вандалы «ограбили» парки

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В Одесской области парки «ограбили» вандалыНакануне Нового года в с.Шабо Белгород-Днестровского района в мемориальных парках вандалы спилили сосны.

Видимо, нарушители решили сэкономить на покупке, поэтому они срубили 2 сосны в парке воинов-интернационалистов, еще две недалеко от памятника Воину-освободителю, на ул.Центральной и одну возле Мемориала Славы, на пересечении ул.Швейцарской и Центральной.

Как отметили в пресс-службе Шабской ОТГ, возможно злоумышленники, похитившие деревья, сделали это с целью порадовать своих детей. Однако такой поступок не может служить хорошим примером для подрастающего поколения и отражает «бережное» отношение к окружающей среде и родному поселку.

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