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В Одесской области нашли сбежавших киевских подростков

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В Одесской области нашли сбежавших киевских подростковВ г.Черноморске удалось найти сбежавших от родителей примерно неделю назад столичных подростков 16 лет. Чтобы не быть узнанными, парень с девушкой изменили внешность, устроились на работу и собирались жить вместе.

Как стало известно, перед побегом парочка похитила у родителей крупную сумму денег, на которую сняли посуточное жилье. Чтобы их не узнали, они сменили одежду и даже перекрасили волосы. Когда деньги закончились, они начали неофициально подрабатывать в Интернете. Так бы и дальше продолжалось, если бы их не обнаружили и не вернули обратно в Киев к родителям.

Стоит отметить, что с ребятами все в порядке и никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.

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