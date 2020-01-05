В Одесской области автомобиль врезался в дерево
В ночь 3 января в г.Измаиле произошло ДТП, при котором автомобиль марки «Форд» врезался в дерево.
Это произошло на ул.Краснодонской и согласно полученной информации, водитель просто не справился с управлением транспортного средства. При столкновении автомобиль получил сильные повреждения, а водителя вместе с пассажиром зажало в салоне.
На место аварии прибыли сотрудники полиции, которые в свою очередь вызвали карету «скорой помощи» пострадавшим. Водителя и его пассажира госпитализировали.
Патрульная полиция осталась на месте ДТП, устанавливая обстоятельства произошедшей аварии.
...