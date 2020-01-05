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В Одесской области автомобиль врезался в дерево

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автомобиль врезался в деревоВ ночь 3 января в г.Измаиле произошло ДТП, при котором автомобиль марки «Форд» врезался в дерево.

Это произошло на ул.Краснодонской и согласно полученной информации, водитель просто не справился с управлением транспортного средства. При столкновении автомобиль получил сильные повреждения, а водителя вместе с пассажиром зажало в салоне.

На место аварии прибыли сотрудники полиции, которые в свою очередь вызвали карету «скорой помощи» пострадавшим. Водителя и его пассажира госпитализировали.

Патрульная полиция осталась на месте ДТП, устанавливая обстоятельства произошедшей аварии.

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