В Одесской области автомобиль врезался в дерево

В ночь 3 января в г.Измаиле произошло ДТП, при котором автомобиль марки «Форд» врезался в дерево.

Это произошло на ул.Краснодонской и согласно полученной информации, водитель просто не справился с управлением транспортного средства. При столкновении автомобиль получил сильные повреждения, а водителя вместе с пассажиром зажало в салоне.

На место аварии прибыли сотрудники полиции, которые в свою очередь вызвали карету «скорой помощи» пострадавшим. Водителя и его пассажира госпитализировали.

Патрульная полиция осталась на месте ДТП, устанавливая обстоятельства произошедшей аварии.

od-news.com

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