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В Одессе заметили очень порядочного водителя трамвая

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В Одессе заметили очень порядочного водителя трамваяВ Одессе водитель трамвая помог женщине на коляске заехать в вагон.

Согласно правилам, водители должны помогать с инвалидностью попасть в вагон, однако, как показывает практика, в основном это никто не делает. Поэтому молодой парень, водитель трамвая маршрута №7, который помогает таким людям, сразу оказался в центре внимания.

Пользователи соцсетей также положительно отозвались в адрес этого парня, отметив его порядочность и аккуратность в вождении.

Также вспомнились некоторые водители-женщины, которые трогаются с места раньше, чем успели войти все пассажиры и даже нахамить людям в вагоне.

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