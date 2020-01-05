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В Одессе волонтеры поспешили к мужчине, заметив у него сердечный приступ

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В Одессе волонтеры поспешили к мужчине, заметив у него сердечный приступВ Одессе усилиями волонтеров удалось спасти жизнь человеку. Посреди улицы у пожилого человека произошел сердечный приступ. Как утверждают свидетели, "Скорая помощь" ехала на место инцидента так и не приехала, хотя на месте её ждали полчаса.

Как стало известно от очевидцев, пожилому человеку стало плохо, у него проблемы с сердцем. Но к счастью, рядом были работники "Красного креста", сумевшие оказать помощь пострадавшему. Они же и направили его в ближайшую больницу.

Несмотря на то, что очевидцы несколько раз на месте ЧП вызывали "Скорую" в течение 35 минут так никто и не появился.

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