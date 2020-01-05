В деле об одесских угонщиках элитных авто появились новые факты

Не так давно в Одессе были задержаны похитители автомобилей, которые угоняли лишь элитные марки транспорта. Среди них оказались трое местных жителей возрастом 33-43 года.

За 9 месяцев им удалось похитить 12 элитных иномарок, при этом угонщики проявляли явный профессионализм, угоняя авто буквально за несколько минут. Последнюю машину марки «Тойота» они украли прямо из-под дома владельца транспортного средства, однако полиция остановила угонщика. Как выяснилось, за рулем угнанного авто находился бывший сотрудник уголовного розыска. Вскоре правоохранители установили личность других членов криминальной группы, среди них оказался старший оперативник уголовного розыска 43 лет и сотрудник Усатовского полицейского отделения 33 лет. Во время обыска жилищ обвиняемых была найдена новая аппаратура, предназначенная для сканирования сигнализаций, устройство для запуска мотора без ключей и прочие улики.

Следователи, которые занимаются расследованием этого дела, не исключают того факта, что некоторые правоохранители покрывали угонщиков.

od-news.com

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