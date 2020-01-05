Под Одессой хотят организовать свой заповедник
В Одесской области хотят создать заповедник по принципу "Аскании Новы" на Херсонщине.
Уже весной в бессарабской степи хотят поселить таких удивительных животных, как сайгаки и куланы, украинский серый скот, находящийся на грани исчезновения.
Когда-то эти животные находились на территории Евразийской степи, в том числе обитали в причерноморской степи Южной Бессарабии.
Куланы и сайгаки в настоящее время водятся лишь в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и в некоторых фермерствах.
Без сомнения, уже ставшие для нас экзотичными животные, будут привлекать в Тарутинскую степь местных жителей, любителей живой природы. Также преследуется и еще одна важная цель - когда эти животные будут возвращены на юг Бессарабии, они станут поддерживать степные ландшафты, деградирующие без крупных травоядных животных, теряющие свои уникальные и неповторимые черты.
Работа проводится в рамках проекта "Повышение конкурентоспособности сельских периферийных общин юга Одесской области путем диверсификации их экономики и внедрения новых подходов в хоздеятельности". Проект реализуется Департаментом экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА.
По материалам: informer.od.ua