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Под Одессой хотят организовать свой заповедник

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Под Одессой хотят организовать свой заповедникВ Одесской области хотят создать заповедник по принципу "Аскании Новы" на Херсонщине.

Уже весной в бессарабской степи хотят поселить таких удивительных животных, как сайгаки и куланы, украинский серый скот, находящийся на грани исчезновения.

Когда-то эти животные находились на территории Евразийской степи, в том числе обитали в причерноморской степи Южной Бессарабии.

Куланы и сайгаки в настоящее время водятся лишь в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" и в некоторых фермерствах.

Без сомнения, уже ставшие для нас экзотичными животные, будут привлекать в Тарутинскую степь местных жителей, любителей живой природы. Также преследуется и еще одна важная цель - когда эти животные будут возвращены на юг Бессарабии, они станут поддерживать степные ландшафты, деградирующие без крупных травоядных животных, теряющие свои уникальные и неповторимые черты.

Работа проводится в рамках проекта "Повышение конкурентоспособности сельских периферийных общин юга Одесской области путем диверсификации их экономики и внедрения новых подходов в хоздеятельности". Проект реализуется Департаментом экономической политики и стратегического планирования Одесской ОГА.

По материалам: informer.od.ua

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