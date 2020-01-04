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В Одесской области стражи порядка арестовали группу домушников

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В Одесской области стражи порядка арестовали группу домушниковВ г.Измаиле правоохранители задержали группу подозреваемых, которых обвиняют в ограблении квартиры.

В местную полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее жилье ограбили. В ходе расследования полиция установила, что грабители проникли в помещение через окно и похитили мобильник, фотоаппарат и прочее ценное имущество. Также вскоре удалось установить личности некоторых домушников, которыми оказались местные жители возрастом 28 и 42 лет. Во время обыска жилплощади похитителей удалось найти и изъять часть имущества, остальное воры успели сдать в ломбард.

В отношении задержанных начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины. Ведутся поиски других участников преступления.

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