В Одессе собран ещё один вагон нового трамвая Odissey

В одесское трамвайное депо №2 передан новый односекционный трамвайный вагон Odissey. Он будет курсировать по маршруту №7 или №15.

Об этом стало известно из сообщения, оставленного пресс-центром КП "Одесгорэлектротранс".

Новый "Одиссей" стал уже 25-м вагоном, который был собран в нашем городе, начиная с 2017 года.

Основное отличие от более старших моделей - обновленный дизайн кабины водителя и задней площадки вагона. На маршрутах Одессы новинка появится уже в ближайшие дни.

Ведутся работы и над вторым трехсекционным трамваем Odissey Max. Его планируют передать на маршрут во второй половине февраля 2020 года.

Как 3 января, находясь в вагоноремонтных мастерских КП "Одесгорэлектротранс" отметил мэр Одессы Геннадий Труханов: "Сегодня предприятие - одно из ведущих в Украине. Мне приятно, что это одесское предприятие. Начиная с 2017 года здесь собрали уже 25 новых современных вагонов, в том числе Odissey Max. Эта работа будет продолжена в 2020 году. Мы поставили перед собой амбициозную задачу и 2020 год должен стать для Одессы годом прорыва в сферах ЖКХ и энергоэффективности".

По материалам: omr.gov.ua

od-news.com

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