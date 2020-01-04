В Одессе ряды патрульной полиции пополнят курсанты
В патрульной полиции Одесской области решили изменить правила в кадровой политике.
Так, начиная с 2020 года курсанты, находящиеся на службе университета внутренних дел, будут патрулировать город вместе с опытными патрульными.
После окончания второго курса студенты будут выходить с патрульными на службу.
Об этом стало известно от руководителя Управления патрульной полиции в Одесской области Александра Гостищева.
Он отметил, что это не гражданские люди. Они подготовлены к выполнению работы на линии. "С ними работают опытные полицейские, и после Нового года они приступят к самостоятельной работе в экипажах", - подчеркнул Александр Гостищев.
В одесской патрульной полиции служат 1150 человек, однако ведомство столкнулось с острым дефицитом кадров. Некомплект в патрульной полиции города составляет 12%. Поэтому было принято решение внести изменения в кадровую политику и привлечь студентов к патрулированию Одессы.