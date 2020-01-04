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В Одессе поезд насмерть сбил пешехода: подробности

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В Одессе поезд насмерть сбил пешеходаВ Одессе на переезде станции "Одесса-Малая" поезд сбил пожилого мужчину.

Это ЧП произошло в четверг 2 января. Поезд направлением "Ужгород-Одесса" сбил 79-летнего мужчин, переходящего через ж/д пути в районе станции Одесса-Малая.

Мужчина не обратил внимание на приближающийся поезд, который подавал громкие гудки.

Вследствие полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Отмечается, что поезд набрал скорость до 30 км/ч, когда мужчина вышел на пути. Машинист предпринял попытку остановить поезд, сигналил, но мужчина не обратил никакого внимания на это. В результате наезда на него, он получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

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