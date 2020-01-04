В Одессе новобранцы Нацгвардии приняли присягу
Прямо в центре города Одессы на Приморском бульваре рядом с памятником Дюку, свыше 50 новобранцев Нацгвардии, приехавших с различных областей нашей страны, приняли присягу.
59 новобранцев, прибывших из Одесской, Волынской и Кировоградской области, 4 января принимали присягу.
Теперь они стали военнослужащими 3012 военной части, которая занимается охраной общественного порядка в Одессе и области.
Также этот род войск обеспечивает порядок во время массовых народных гуляний во время праздников и помогает в случае, если произошли катаклизм или катастрофа.
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