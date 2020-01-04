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В Одессе гости напали на хозяина

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В Одессе гости напали на хозяинаСогласно полученной информации, речь идет об инциденте, произошедшем на проспекте Добровольского в Одессе.

Там в одном из супермаркетов одессит 46 лет познакомился с двумя мужчинами и пригласил их в гости отметить Новый год.

В процессе застолья между хозяином и гостями произошел конфликт, и один из визитеров нанес одесситу множественные ножевые ранения лица и туловища, в результате чего он потерял сознание. Когда жена хозяина дома вернулась утром домой и увидела мужа в крови, она сразу вызвала ему «скорую помощь» и полицию. После осмотра имущества выяснилось, что из квартиры пропали 2 ноутбука и мобильник.

Вскоре правоохранителям удалось установить личность одного из гостей, которым оказался местный житель 28 лет, неоднократно попадавший в поле зрения стражей порядка. После обыска его места жительства был обнаружен похищенный гаджет, который вернули законному владельцу.

На допросе задержанный признал свою вину, объяснив случившееся выпитым алкоголем. Теперь в отношении его начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 187 УК Украины. Ведутся поиски второго участника разбойного нападения.

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