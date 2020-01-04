Новости Одесской области Общество Одесские новости ТОП Новости 

В городе под Одессой в зоомагазинах появились боксы для спасения животных

seo 0 Comment , , ,

В городе под Одессой в зоомагазинах появились боксы для спасения животныхВ г. Южный в зоомагазинах появились боксы для пожертвований. Эти боксы предназначены для сбора помощи животным, находящимся под опекой общества "Братья наши меньшие".

Помощь, собранная от пожертвований будет направлена на обработку животных от паразитов, наполнители для кошачьих туалетов, медикаменты, одноразовые пеленки и пр.

Сообщение об этом поступке появилось в соцсети Facebook от инициатора сбора помощи животным, зоозащитницы Светланы Компаниец. В своей публикации Светлана написала, что в настоящее время волонтеры оказывают помощь шестерым котятам, трем котятам-подросткам, кошке с АШГ, семерым щенкам, одной взрослой собаке. Есть и животные, находящиеся на передержке в квартирах местных жителей - всего таких 8 котят, 2 щенка-подростка, взрослая мелкая собака, три щенка. В ветклинике "Айболит" без куратора находятся два котенка-подростка, в ветеринарном пункте Владимира Юсюза 1 котенок, подобранный на рынке, в госветлечебнице два котенка, кот и кошка.

Волонтерам очень нужна помощь неравнодушных горожан.

Боксы установлены в г. Южном в зоомагазинах "Хамелеон" и "Дана" по ул. Новобилярской, 28, в зоомагазине "Свой" возле автостанции, "Дядя Саша" по пр. Мира, 20, в государственной ветбольнице по пр. Григорьевского десанта, 10.

Это будет интересно:

"Скорой помощи" под Одессой понадобилась помощьИз-за ливня «скорой помощи» под Одессой понадобилась помощь спецслужбы В Одессе на улицу выбрасывают довольно много породистых животных В Одесской области нагло воруют боксы для пожертвованийВ Одесской области нагло воруют боксы для пожертвований Default ThumbnailПод Одессой благодаря местным жителям появились «лежачие полицейские» Появились новые подробности жуткого убийства подросткаПоявились новые подробности жуткого убийства подростка под Одессой
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE