В городе под Одессой в зоомагазинах появились боксы для спасения животных

В г. Южный в зоомагазинах появились боксы для пожертвований. Эти боксы предназначены для сбора помощи животным, находящимся под опекой общества "Братья наши меньшие".

Помощь, собранная от пожертвований будет направлена на обработку животных от паразитов, наполнители для кошачьих туалетов, медикаменты, одноразовые пеленки и пр.

Сообщение об этом поступке появилось в соцсети Facebook от инициатора сбора помощи животным, зоозащитницы Светланы Компаниец. В своей публикации Светлана написала, что в настоящее время волонтеры оказывают помощь шестерым котятам, трем котятам-подросткам, кошке с АШГ, семерым щенкам, одной взрослой собаке. Есть и животные, находящиеся на передержке в квартирах местных жителей - всего таких 8 котят, 2 щенка-подростка, взрослая мелкая собака, три щенка. В ветклинике "Айболит" без куратора находятся два котенка-подростка, в ветеринарном пункте Владимира Юсюза 1 котенок, подобранный на рынке, в госветлечебнице два котенка, кот и кошка.

Волонтерам очень нужна помощь неравнодушных горожан.

Боксы установлены в г. Южном в зоомагазинах "Хамелеон" и "Дана" по ул. Новобилярской, 28, в зоомагазине "Свой" возле автостанции, "Дядя Саша" по пр. Мира, 20, в государственной ветбольнице по пр. Григорьевского десанта, 10.

od-news.com

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