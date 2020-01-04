Одесский велопутешественик оказался под впечатлением от одной встречи в Перу

Велопутешественник из Одессы Руслан Верин, 2 января на канале YouTube выложил свое новое видео о том, как он продолжает свой путь, по Перу.

Из видео становится понятным, что одесситу приходится спать в мокрой одежде, в мокрой палатке, сушить буквально на себе вещи, которые промокли, когда он попал под проливной дождь.

Но видимо, наш путешественник никогда не унывает и не отчаивается, а продолжает с улыбкой и хорошим настроением крутить педали своего велосипеда дальше, открывая для себя новое в этой удивительной и загадочной стране.

В перуанских Андах далеко не у всех жителей есть под рукой водопровод, поэтому стирать одежду местным жителям приходится в ручье или речке. Руслану удалось заснять момент, как семья устроила день большой стирки.

Недалеко от этого живописного места попалась форелевая ферма. Руслану даже разрешили по этой ферме походить, посмотреть, заснять видео и потрогать плавающую рыбу в бассейне. К слову, цена на форель в Перу нашего земляка приятно удивила. В комментариях он попросил своих зрителей написать стоимость килограмма форели в тех странах и городах, откуда они сами.

Но больше всего Руслан оказался поражен тем, как его встретила и приняла местная женщина. "После банных процедур в термальных источниках, решил что далеко ехать не буду и поставлю палатку возле источников. Уже начал раскладываться, как ко мне подошла женщина, которая работает в этих источниках и позвала меня внутрь. Это она сделала, чтобы я не замерз. Хоть у меня и есть всё, чтобы комфортно спать в палатке в любую погоду, но я всё равно согласился. Женщина мне всё показала, рассказала, потом ушла. Но вскоре вернулась, чтобы принести угощение".

Для одесского велопутешественника такое проявление доброты и тепла оказались безумно приятными. Это вызвало у него море положительных эмоций, чем он и поделился со своими подписчиками.

od-news.com

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