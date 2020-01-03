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В Одесской области женщина убила своего мужа одним ударом ножа

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В Одесской области женщина убила своего мужа одним ударом ножаВ Ивановском районе женщину 47 лет обвиняют в убийстве собственного мужа 57 лет.

Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 2 января. Супружеская чета, вернувшись ночью из гостей, решила продолжить отмечать наступление Нового года. Однако в процессе празднования между ними разгорелся конфликт, в результате которого женщина, схватив нож, ударила им в грудь своего мужа. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленницу, и на допросе женщина признала свою вину, объяснив свой поступок выпитым алкоголем.

Ее вину подтверждает найденный на месте происшествия нож и прочие улики. В отношении задержанной начато уголовное дело в соответствии со статьей 115 УК Украины.

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В Одесской области женщина убила своего мужа Речь идет о происшествии, которое случилось в с.Усатово, куда обвиняемая приехала со своим гражданским мужем 31 года из Ширяевского района с целью заработать. Как стало известно, пара вернулась из развлекательного заведения, и между ними произошла ссора. Вскоре после оскорблений они перешли к драке, и женщина 31 года схватила нож и ударили им в грудь своего мужа. Когда она поняла, что наделала, не смогла придумать ничего лучшего, чем вытащить тело на улицу и оставить его лежать в траве. Вернувшись в дома, женщина отмыла с пола следы крови и спрятала орудие убийства. На задержанную открыли уголовное дело в соответствии с ч. 1 статьи 115 УК Украины. Расследование этого дела продолжается.В Одесской области женщина убила своего мужа В Одесской области женщина напала на своего отчима с ножомВ Одесской области женщина напала на своего отчима с ножом В Одесской области женщина скалкой убила гражданского мужаВ Одесской области женщина скалкой убила гражданского мужа Жительница Одесской области убила своего мужаЖительница Одесской области убила своего мужа В Одесской области жена ударила ножом своего мужаВ Одесской области жена ударила ножом своего мужа
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