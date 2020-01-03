В Одесской области женщина убила своего мужа одним ударом ножа

В Ивановском районе женщину 47 лет обвиняют в убийстве собственного мужа 57 лет.

Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 2 января. Супружеская чета, вернувшись ночью из гостей, решила продолжить отмечать наступление Нового года. Однако в процессе празднования между ними разгорелся конфликт, в результате которого женщина, схватив нож, ударила им в грудь своего мужа. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленницу, и на допросе женщина признала свою вину, объяснив свой поступок выпитым алкоголем.

Ее вину подтверждает найденный на месте происшествия нож и прочие улики. В отношении задержанной начато уголовное дело в соответствии со статьей 115 УК Украины.

od-news.com

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