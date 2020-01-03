Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области на мусорной свалке нашли матрас с деньгами

seo 0 Comment , , , ,

В Одесской области на мусорной свалке нашли матрас с деньгамиВ с.Шевченково Одесской области местный жители нашли на свалке матрас, в котором оказались спрятанные деньги.

Так как семья, нашедшая наличные, оказалась честной и верующей, они, не зная, как лучше поступить, отнесли наличность священнику церкви.

После распространения слуха о «матрасном кладе» несколько жителей заявили, что матрас принадлежал именно им, но доказать свои слова так и не смогли.

В связи с ростом ажиотажа священник принял решение передать деньги на хранение в местный исполком.

При этом был составлен акт о приеме-передаче средств, и теперь они будут ждать своего законного владельца на протяжении 6 месяцев.

Если же хозяин «клада» так и не найдется, деньги будут отданы нашедшему их человеку.

Это будет интересно:

В Одесской области в пруду нашли утонувшего парняВ Одесской области в пруду нашли утонувшего парня В Одесской области нашли пропавших детейВ Одесской области нашли пропавших детей В Одесской области нашли маленького утопленникаВ Одесской области нашли маленького утопленника В Одесской области нашли нарушительницу границыВ Одесской области нашли нарушительницу государственной границы В Одесской области нашли голову отдельно от телаВ Одесской области нашли голову отдельно от тела
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE