В Одесской области на мусорной свалке нашли матрас с деньгами

В с.Шевченково Одесской области местный жители нашли на свалке матрас, в котором оказались спрятанные деньги.

Так как семья, нашедшая наличные, оказалась честной и верующей, они, не зная, как лучше поступить, отнесли наличность священнику церкви.

После распространения слуха о «матрасном кладе» несколько жителей заявили, что матрас принадлежал именно им, но доказать свои слова так и не смогли.

В связи с ростом ажиотажа священник принял решение передать деньги на хранение в местный исполком.

При этом был составлен акт о приеме-передаче средств, и теперь они будут ждать своего законного владельца на протяжении 6 месяцев.

Если же хозяин «клада» так и не найдется, деньги будут отданы нашедшему их человеку.

od-news.com

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