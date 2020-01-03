В Одессе все школы скоро перейдут на новую систему питания

В Одессе в скором времени планируют все городские школы перевести на новые системы питания.

Это может произойти уже с 1 марта 2020 года, о чем сообщила руководитель департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

В настоящее время в муниципалитете создают рабочую группу, призванную просчитать, а после этого найти идеальные варианты для всех учебных заведений.

По её словам в этой рабочей группе будут состоять госслужащие, депутаты, врачи-педиатры, учителя, диетологи, специалисты, обладающие опытом организации питания, а также родители, заинтересованные в решении этого вопроса.

Свои предложения желающие могут оставить на странице Facebook под публикацией Елены Буйневич.

Отдельно отмечается, что новые системы питания прошли апробацию в Европейском лицее, гимназии №9, школе №125, где внедрен шведский стол.

Бесплатное питание в Одессе получают школьники младших классов, а также дети льготных категорий. В будущем планируется повысить стоимость завтраков и часть расходов возложить на плечи родителей. Поставщики питания, с которыми сотрудничает муниципалитет, предлагают повысить стоимость полноценного завтрака с 10 до 24 гривен. Город при этом будет оплачивать 10 грн., а родители - 14 грн. за 1 завтрак.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...