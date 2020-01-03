В Одессе решили закрыть Городской рынок еды Алекса Купера

Одесский ресторатор Алекс Купер намерен закрыть Городской рынок еды. Дата закрытия назначена на 19 января.

Известно, что Городской рынок еды - гастрономический проект, реализованный в дореволюционном здании на ул. Ришельевской.

В скором времени это любимое многими одесситами и гостями города место отдыха отпразднует свое трехлетие. За этот период в нем побывали 2,5 млн посетителей.

Владелец Городского рынка еды пообещал, что на месте этого заведения появится новое, более впечатляющее место для отдыха.

"Полностью перестраивать одесский рынок с экономической точки зрения нет никакого смысла, но так сложилось, что я люблю делать новые крутые проекты и за каждые несколько лет мои внутренние стандарты растут", - сообщил на своей странице в соцсети Facebook ресторатор.

od-news.com

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