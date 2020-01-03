В Одессе автомобиль пошел на таран остановки общественного транспорта
В Одессе в четверг 2 января автомобиль марки Toyota врезался в остановку общественного транспорта.
Данная информация была подтверждена в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.
Авария была зафиксирована в районе площади Толбухина на 2-й ст. Люстдорфской дороги.
Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением своего транспортного средства и не избежал столкновения с остановкой общественного транспорта.
После того, как произошло данное столкновение, автомобиль был откинут на "Мерседес".
Отмечается, что в данном ДТП человеческих жертв и пострадавших нет. Водителю "Тойоты" выписан штраф в размере 340 гривен за нарушения правил дорожного движения, повлекших повреждение дорожных сооружений.
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