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В Одессе автомобиль пошел на таран остановки общественного транспорта

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В Одессе автомобиль пошел на таран остановки общественного транспортаВ Одессе в четверг 2 января автомобиль марки Toyota врезался в остановку общественного транспорта.

Данная информация была подтверждена в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Авария была зафиксирована в районе площади Толбухина на 2-й ст. Люстдорфской дороги.

Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением своего транспортного средства и не избежал столкновения с остановкой общественного транспорта.

После того, как произошло данное столкновение, автомобиль был откинут на "Мерседес".

Отмечается, что в данном ДТП человеческих жертв и пострадавших нет. Водителю "Тойоты" выписан штраф в размере 340 гривен за нарушения правил дорожного движения, повлекших повреждение дорожных сооружений.

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