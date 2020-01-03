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В этом возрасте нет сил работать: одесситка обратилась к Президенту, требуя пересмотреть пенсионный возраст

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В этом возрасте нет сил работать: одесситка обратилась к Президенту, требуя пересмотреть пенсионный возрастОдесситка обратилась с петицией на сайт Президента Украины, требуя пересмотреть законопроект №0972. Она просит пересмотреть пенсионную реформу и снизить пенсионный возраст для женщин до 55 лет.

Как подчеркнула Ирина Черная, в этом возрасте уже нет здоровья работать, да и на работу никто брать не хочет. "Как жить? Только выживать. Да и пенсия нищенская, разве стоит на этом экономить? Женщины Украины Вам спасибо скажут, если вы продлите возможность выйти на пенсию в 55 лет", - отметила автор петиции.

Так, если ранее мужчины имели возможность пойти на пенсию в 60 лет, женщины в 55 лет, то с 2011 года стали повышать возраст выхода на пенсию каждый год на 6 месяцев.

Исследователи из института геронтологии отмечают, что действительно, женщины старше 55-летнего возраста в нашей стране уже обессилены, у них множество хронических заболеваний, но на лечение и отдых у них нет времени ввиду отсутствия гендерного равенства.

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