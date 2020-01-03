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Удивительное рядом: аномальная погода в Одессе привела к цветению весенних цветов

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Удивительное рядом: аномальная погода в Одессе привела к цветению весенних цветовВ Одессе из-за аномально теплого конца декабря и начала января, горожане замечают редкое для этого периода явление - цветение весенних цветов.

Речь идет о распускающихся подснежниках, календуле.

Соответствующие фотоснимки появились на Facebook-странице у одессита Владимира Яценко.

Он показал фотографию, которую подписал следующим образом: "Это снято 2.01.2020 г. в Одессе! Подснежники практически возле дома, а календула на ул. Долгой".

Как комментируют экологи, такая аномалия может сказаться негативно на росте и цветении растений в весенний период.

Но сами одесситы радуются этому природному явлению, называя его чудом. Они отмечают, что цветы распустились, когда на улице температура достигает минусовой отметки. Ночью 3 января температура воздуха составила 1-3 градуса мороза, а днем до 4-х градусов тепла.

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