У одесского отряда Морской пехоты появились новые катера

Одесской Морской пехоте передали новые катера, изготовленные в Украине.

За счет того, что они способны перевозить груз весом около 1,5 тонн, это транспортное средство без труда вместит вооруженную штурмовую группу в полной экипировке. На катерах установлены дизельные двигатели, есть возможность запастись топливом не менее 300 л. Наличие специального трапа для водолазов позволяет заниматься осмотром под водой судов, стоящих на рейде, или непосредственно перед заходом в порт.

В комплекте с катерами также идут трейлеры, которые используют для транспортировки водного транспорта по суше. Это позволяет увеличить мобильность спецподразделения, и направлять пехотинцев на различные участки побережья или водоемы, расположенные в приграничной зоне.

В зависимости от нагрузки, такие катера способны развивать в среднем скорость 32-35 узлов, что равно примерно 70 км/ч.

od-news.com

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