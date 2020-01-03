Общество Одесские новости ТОП Новости 

Известная одесситка пикантно подвела итоги года

seo 0 Comment , , , , , ,

Известная одесситка пикантно подвела итоги годаОдесситка Регина Тодоренко, встретившая Новый год на Бали, в своей публикации в микроблоге Instagram поделилась несколькими снимками, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. При этом, акцент был сделан на пикантной части её тела - ягодицах.

Тодоренко отметила, что за ушедший год ей удалось существенно сбросить вес, похудев на 18 килограммов. Однако, после этого она снова набрала 5 килограммов. "Отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона шоу "Пятница с Региной", решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного YouTube канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбокс красоты для каждой девушки", - не без гордости рассказала телезвезда.

Похвасталась и тем, что много времени было проведено с семьей - мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом.

Ей удалось побывать с маленьким Майклом в семи странах, покататься на серфе, понервировать супруга. "О достижении в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях", - не смогла не поделиться со своими фолловерами Регина Тодоренко.

Это будет интересно:

Популярная ведущая из Одессы призналась, что новорожденный ребенок не дает спатьПопулярная ведущая из Одессы призналась, что новорожденный ребенок не дает спать Популярная ведущая из Одессы показала семейное фото на обложке глянцаПопулярная ведущая из Одессы показала семейное фото в новогоднем номере глянца Популярная одесситка просит советов у своих подписчиков по поводу нового проектаПопулярная одесситка просит совета у своих подписчиков по поводу нового проекта Одесситка признана "Женщиной года"Одесситка признана «Женщиной года» Известная одесситка призналась, что ощущает Божье присутствиеИзвестная одесситка призналась, что ощущает Божье присутствие
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE