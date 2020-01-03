Известная одесситка пикантно подвела итоги года

Одесситка Регина Тодоренко, встретившая Новый год на Бали, в своей публикации в микроблоге Instagram поделилась несколькими снимками, на которых продемонстрировала роскошную фигуру. При этом, акцент был сделан на пикантной части её тела - ягодицах.

Тодоренко отметила, что за ушедший год ей удалось существенно сбросить вес, похудев на 18 килограммов. Однако, после этого она снова набрала 5 килограммов. "Отрастила огромный зад, выпустила 2 сезона шоу "Пятница с Региной", решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для ещё одного YouTube канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов спецбокс красоты для каждой девушки", - не без гордости рассказала телезвезда.

Похвасталась и тем, что много времени было проведено с семьей - мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом.

Ей удалось побывать с маленьким Майклом в семи странах, покататься на серфе, понервировать супруга. "О достижении в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях", - не смогла не поделиться со своими фолловерами Регина Тодоренко.

od-news.com

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