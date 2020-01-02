В забытые уголки Одесской области волонтер повез подарки одиноким, больным, брошенным людям

Волонтер из Одессы в первый день Нового года - 1 января 2020 г. отправился по селам и поселкам Одесской области для того, чтобы принести в каждый дом, где этого так не хватает, ощущение праздника и человеческого участия.

Вот как о своей поездке написал в публикации на Фейсбуке Игорь Столяров, редактор интернет-газеты "Взгляд из Одессы": "Первый день года... Кто-то ждёт продолжения банкета... У меня другая программа. На полученные пожертвования покупаю подарки. Сажусь за руль и преодолеваю направления, которые дорогами назовешь - себя обманешь....

Полуразрушенные сельские домики. Прикована к постели инсультом женщина, всеми забытая, но не сдается...

Бывшая доярка с 40-летним опытом, которая не может сегодня купить себе сладостей на Новый год и любой другой праздник...

А эти бедные дети... В одной семье их шестеро. Отец валяется пьяный и головы поднять не может, а рядом с ним друзья, которые продолжают употреблять алкоголь...

Одинокие матери с пустыми карманами...

Всё это я видел сегодня. Кому смог, конечно, помог. Благодарю каждого неравнодушного, кто пожертвовал на подарки.

Следующая акция на Рождество...".

В своей публикации волонтер подчеркивает, что многие жители забытых властью сёл Одесской области не имеют в своих домах ёлочки и праздничного стола. Именно для помощи таким людям и вызваны его ежегодные поездки по сёлам области. "Вижу, что с каждым годом ситуация ухудшается и поэтому приходится продолжать такие благотворительные акции в поддержку детей из бедных семей, одиноких людей пожилого возраста, инвалидов, которые вообще живут далеко за чертой бедности. Чем больше подарков я смогу собрать, тем больше радостных улыбок надежды вы увидите на фото по итогам очередной поездки".

Помочь всем одиноким старикам, детям, матерям из Одесской области, кто забыт родными, местной властью, можно сделав благотворительный взнос на карту Приватбанка 4149499132862853 (Столяров И.П.).

od-news.com

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