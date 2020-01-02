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В Одесской области ревнивец чуть не убил «соперника» молотком

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В Одесской области ревнивец чуть не убил «соперника» молоткомВ Беляевском районе один из местных жителей 33 лет приревновал свою супругу к работодателю 56 лет. Чтобы выяснить отношения с «соперником», он взял молоток, зашел к мужчине домой и ударил спящего хозяина по голове.

О случившемся в полицию сообщили родственники пострадавшего, которого госпитализировали в ближайшую больницу. Злоумышленника сразу задержали, при этом на допросе он не отрицал своей вины, объяснив свой поступок ревностью.

В отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины. На время досудебного расследования мужчину поместили под домашний арест.

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